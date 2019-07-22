Следственный комитет Армении выдвинул обвинение 13 гражданам по делу о столкновениях протестующих с сотрудниками полиции, произошедших 17 июля на севере Армении, десять человек арестованы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян заявила, что в результате столкновений близ города Иджеван, в 130 километрах от Еревана, в больницы были доставлены 13 человек. Протестующие перекрыли ведущую в Грузию автодорогу и требовали разрешить им заготавливать дрова в прилегающих лесах. Сотрудники правоохранительных органов попытались разблокировать трассу, начались столкновения. Позднее губернатор Тавушской области Айк Чобанян сообщил, что после переговоров с протестующими дорога была разблокирована.

"На основании полученных доказательств обвинение предъявлено 13 лицам. Десять из них арестованы судом, двое освобождены под залог, с еще одного взята подписка о невыезде", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СК.

Помимо этого, следователи приняли решения о задержании еще одного фигуранта дела.