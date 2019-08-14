В Главном управлении по особо важным делам Следственного комитета РА продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотреблений, допущенных в процессе разработки и реализации программы "Дорожный коридор Север - Юг", передает Day.Az со ссылкой на Первый Информационный.

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, в результате крупномасштабных следственных и процессуальных действий, проведенных в рамках предварительного следствия, были получены данные о фактическом превышении данных объемов работ, осуществленном директором испанской компании - генерального подрядчика, реализующего строительные работы на участках Транша-1 и Транша-2 программы "Транспортный коридор Север - Юг" совместно с руководителем группы французской компании, осуществляющей технический контроль, о мошенничестве в размере 871 млн. драмов РА, совершенном путем подписания и утверждения фальшивых свидетельств промежуточной оплаты, содержащих начисления.

Кроме того, в результате крупномасштабных следственных и процессуальных действий, проведенных сотрудниками Следственного комитета совместно со служащими Национальной безопасности, были получены данные о случаях отмывания денег подрядчиками и субподрядчиками, выявлена четко внедренная схема, посредством которой, денежные средства, образовавшиеся в результате предшествующих преступлений легализовывались.