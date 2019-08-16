Азербайджанские пограничники продвинулись на линии соприкосновения по нескольким направлениям и заняли стратегически важные высоты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель Аппарата Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, генерал-майор Эльчин Ибрагимов на пресс-конференции, проведенной в связи со 100-летием образования органов пограничной охраны Азербайджана.

По его словам, в настоящее время пограничные части продолжают реорганизацию службы на Газахском и Агстафинском участках государственной границы с Арменией.

"Это начало большого процесса и он будет продолжаться. Решение было принято для повышения боеспособности соединений азербайджанской армии. За минувшие девять месяцев повысилась боеспособность личного состава, обеспечено продвижение позиций в некоторых местностях. В конце прошлого года для военнослужащих, начавших тут службу, построено 75 боевых пограничных пунктов", - сказал генерал-майор.

Он отметил, что азербайджанские пограничники заняли стратегически важные позиции в ряде направлений.

"Это создало оптимальные условия для контролирования боевых постов ВС Армении и дорог к ним. Для безопасного движения личного состава проложены защищенные дороги. За это время противник обстрелял военный автомобиль и два наших военнослужащих были ранены. Боевые позиции противника были подавлены ответным огнем", - сообщил Ибрагимов.