Азербайджан никогда не был таким сильным, могущественным, величественным и современным, как сейчас. Как неоднократно отмечал Президент Ильхам Алиев, Азербайджан сохраняет стабильность в неспокойном мире. Это один из самых поучительных моментов азербайджанской реальности.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов на конференции "Вклад Азербайджана в межкультурный диалог".

Он отметил, что Азербайджан переживает период развития.

"Наша страна является одной из самых успешных среди современных государств. Это также вызвано благоприятными процессами внутри страны. Наша страна имеет достаточный авторитет в мировом сообществе. Азербайджан вовсе не только зритель процессов, происходящих в мире, но и является их участником, ведущим. Проведение международных мероприятий в Азербайджане является вкладом в общее дело мирового сообщества. Азербайджан - сторонник диалога, как средства разрешения мировых тревог. В ряде стран Европы наблюдаются тенденции ухода от идей мультикультурализма. Азербайджан же всегда подчеркивал важность идей мультикультурализма", - сказал Али Ахмедов.