Не считаю целесообразным обсуждение в социальных сетях различных кривотолков о потерпевшем на днях катастрофу боевом самолете МиГ-29.

Об этом сказал в четверг Trend главный редактор газеты "СЕС", политический эксперт Бахруз Гулиев, передает Day.Az.

Он сказал, что, в первую очередь, никто не застрахован от несчастных случаев и стихийных бедствий.

"Во-вторых, по этому поводу есть официальная информация министерства обороны, которой должен удовлетвориться каждый. Потому, что некоторые группы с целью ввести в заблуждение общественное мнение, высказываются, заводят обсуждения. А это служит чьим-то интересам, преследует цель создать отрицательный имидж нашей армии, государства. В частности, обсуждение этой темы в интересах антиазербайджанских сил, групп, ведущих против нашей страны враждебную кампанию. Но не надо забывать, что наши земли находятся под оккупацией, и граждане страны в состоянии войны, должны быть осмотрительными при обсуждении военной информации. Нельзя допускать, чтобы такие вещи были предметом политической борьбы", - сказал Гулиев.