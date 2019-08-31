Чем хуже идут дела в Армении, чем ниже падает рейтинг властей, тем более жестким и непримиримым становится премьер Никол Пашинян.

Накануне армянские СМИ сообщили о том, что один из членов пашиняновской фракции в парламенте, Эдгар Аракелян сложил мандат. А сегодня стали известны нелицеприятные подробности инцидента, говорящие о наличии в команде Пашиняна больших проблем.

Газета "Грапарак" пишет, что некоторые обусловили отказ депутата фракции "Мой шаг" Эдгара Аракеляна от мандата разногласиями с командой и принципиальной позицией депутата. Однако, как передают источники издания, в действительности это произошло в рамках "карательных" действий за противостояние Николу Пашиняну, передает Aysor.am.

"За несколько дней до заявления об отказе от депутатского мандата Аракелян выразился по вопросу Амулсара против позиции властей, его видели в буфете парламента во время громкого спора с Рубеном Рубиняном, когда он пытался оправдаться в чем-то. А Рубинян - самый яркий представитель пашиняновского крыла в его фракции правого крыла.

Как передают наши источники, накануне во фракции состоялся жесткий разговор. Всех предупредили, что они могут выражать собственное мнение, пока нет итогового решения фракции, а когда принимается окончательное решение, должны как один человек проголосовать и высказаться "за".

Никол Пашинян был очень рассержен на руководителя фракции, обвинил ее в слабости и в том, что не владеет ситуацией. Сказал даже, что если так продолжится, распустит Национальное Собрание. Затем, судя по всему, было решено наказать также конкретных людей, чтобы преподать всем урок и пресечь подобную волну сопротивления в будущем. В "черном списке" есть еще несколько человек, например, Софья Овсепян, Микаел Золян, и другие. Хотя возможно, что в их случае ограничатся тем, что просто покажут "желтую карточку"", - пишет газета.

Зульфугар Ибрагимовм