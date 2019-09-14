https://news.day.az/politics/1156263.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в шамахинской Джума-мечети - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в шамахинской Джума-мечети - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева в субботу побывали в шамахинской Джума-мечети, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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