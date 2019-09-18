Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД, во ходе встречи было отмечено, что связи между двумя странами основываются на принятое в 2014 году совместное заявление о Стратегическом партнерстве, ведение на постоянной основе политического диалога на высоком уровне, осуществление обоюдных визитов на высоком уровне, наличие обширного сотрудничества в сфере экономики, культуры, науки и образования.

Итальянская сторона выразила удовлетворенность визитом в прошлом году президента Серджио Маттереллы в Азербайджан и обсуждениями на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым во время визита. Была отмечена важность продолжения динамики визитов высокого уровня, направленных на дальнейшее углубление связей. Министр Луиджи Ди Майо отметил, что между двумя странами имеется обширная экономическая повестка, а также выразил удовлетворение успешной деятельностью итальянских компаний в Азербайджане и интерес к использованию новых экономических возможностей в стране.

Министр Эльмар Мамедъяров сказал, что Италия является самым большим торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан, в свою очередь, является самым крупным поставщиком сырой нефти в эту страну и самым крупным экспортным пунктом Италии на Южном Кавказе. Было сказано, что итальянские компании успешно действуют как в нефтяном, так и ненефтяном секторе Азербайджана, что имеются обширные возможности для углубления экономического сотрудничества. Министр выразил уверенность в том, что Южный газовый коридор и его составляющая ТАР послужат укреплению энергетической безопасность Европы, и в том числе, Италии.

На встрече также были обсуждены вклад Италии в сотрудничество между Азербайджаном и Евросоюзом, роль Азербайджана в осуществлении транснациональных транспортных проектов, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал встречную сторону о текущем состоянии переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта и отметил важность того, чтобы Италия как член Минской группы, держала вопрос в центре внимания.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.