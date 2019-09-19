Никол Пашинян всерьез опасается военного переворота и не контролирует собственных генералов.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал в эксклюзивном интервью Azernews российский эксперт, основатель экспертно-аналитической сети PolitRus Виталий Арьков.

"Нынешнему руководству Армении крайне важно, чтобы новую войну в Карабахе начал именно Азербайджан. В этом случае, по вероятному плану Никола Пашиняна и его советников, Азербайджан мировым сообществом будет признан агрессором, а Армения представит себя в роли жертвы. То есть сменит свой статус - сейчас именно Ереван признан агрессором за оккупацию азербайджанских земель", - отметил Арьков.

Эксперт подчеркнул, что ни вооруженные формирования в Карабахе, ни Вооруженные силы Армении не в состоянии на равных противостоять Национальной армии Азербайджана. "В отличие от ура-патриотов, официальный Ереван не питает иллюзий на сей счет. Тем более, что Пашинян не обладает контролем над армией и всерьез опасается военного переворота", - добавил Арьков.

По его словам, в окружении Пашиняна уповают на Москву, Париж и Вашингтон, которые - по их предположениям - оперативно отреагируют на конфликт и потребуют от Баку прекратить "агрессию". В этом случае, полагает Арьков, расчет Пашиняна состоит в том, что он потеряет только оккупированные районы вокруг непосредственно Нагорного Карабаха - хотя Армения и так обязана вернуть их Азербайджану согласно ранее достигнутым договоренностям. Это часть внешнеполитических интересов Пашиняна, но более важны для него внутриполитические, добавляет Арьков.

"Социально-экономическая ситуация в Армении, вопреки сказочным обещаниям Пашиняна, стремительно ухудшается. Запад денег не дает. Точнее, обещает дать, если Ереван выйдет из ОДКБ, "выселит" 102-ю российскую военную базу и предоставит территорию страны для развертывания сил США, как средство давления на Тегеран. Выполнить это Пашинян не может по целому ряду причин. Среди них, как я отметил выше, и неподконтрольность ему Вооруженных сил Армении. Армянский генералитет, если не пророссийский в большинстве своем, то уж точно антипашиняновский", - подчеркнул российский эксперт.

По словам Арькова, сменить суровых генералов на рафинированных "волонтеров" из Фонда Сороса, как это случилось ранее с правительством и Национальным собранием Армении, не представляется возможным. "В то же время неизбежное поражение Армении в новой карабахской войне с Азербайджаном даст Пашиняну повод начать массовые чистки среди военного командования", - добавил эксперт.

Арьков отметил, что в настоящее время серьезная угроза режиму Пашиняна исходит именно из оккупированного Нагорного Карабаха - последнего оплота ранее правившего страной т.н. "карабахского клана". "И чем дольше его лидер - бывший президент Армении Роберт Кочарян - находится в заключении по абсурдным обвинениям, тем больше у него сторонников в Армении", - сказал эксперт.

По его словам, растущее недовольство населения политикой Пашиняна в его окружении называют "контрреволюцией" и для борьбы с ней там важно получить контроль над Нагорным Карабахом. Однако Ереван, по мнению эксперта, не уверен в способности навязать жителям региона своих марионеток на выборах президента и парламента в следующем году. Поэтому рассматривается вариант силового решения в сентябре-октябре текущего года, после так называемых "муниципальных выборов" в Карабахе.

"Ереван прямо указал, какие люди должны победить на выборах, одновременно наводнив регион т.н. наблюдателями от западных НКО. В реальности же это профессиональные организаторы протестных акций и боевики с конкретными задачами", - подчеркнул Арьков.

По версии эксперта, возможно, что визит секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Ереван имел одной из своих главных целей предостеречь Никола Пашиняна и его команду от действий по смене режима в Карабахе, формального "включения" региона в состав Армении и провокаций в адрес Баку с целью вынудить последнего к военному ответу на эти провокации.