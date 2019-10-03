Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини отложила визит в Беларусь для участия в мероприятии по программе "Восточное партнерство", которое тоже не состоится. Об этом журналистам сообщил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Визит верховного представителя в Беларусь, а также министерское мероприятие "Восточного партнерства" откладываются в связи с рядом изменений повестки дня различных участников, а также после контактов с белорусскими хозяевами [мероприятия]", - сказал он, воздержавшись от подробностей. Представитель ЕС также не стал уточнять, на какой срок переносятся визит и мероприятие.

Ранее пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса сообщила, что глава МИД отменил визит в Минск, так как европейское ведомство по иностранным делам отозвало визит на высоком уровне в столицу Беларуси.

Предполагалось, что Могерини посетит Беларусь в конце текущей недели, 4-5 октября, для участия во встрече высокого уровня в рамках программы "Восточное партнерство".