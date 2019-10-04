https://news.day.az/politics/1162876.html Президент Азербайджана: Российско-азербайджанские отношения уже давно вышли за рамки двусторонних отношений и стали важным фактором стабильности в нашем регионе
Президент Азербайджана: Российско-азербайджанские отношения уже давно вышли за рамки двусторонних отношений и стали важным фактором стабильности в нашем регионе
Российско-азербайджанские отношения уже давно вышли за рамки двусторонних отношений и стали важным фактором стабильности в нашем регионе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы участников XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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