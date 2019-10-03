https://news.day.az/politics/1162502.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принимает участие в пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» - ФОТО
3 октября в городе Сочи Российской Федерации проходит пленарная сессия XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в сессии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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