3 октября в городе Сочи Российской Федерации проходит пленарная сессия XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в сессии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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