Восьмого октября 2019 года в пресс-центре Агентства международной информации "Тренд" в рамках международной конференции на тему - "Азербайджан-Россия-Турция: политический диалог, экономика, безопасность" начались обсуждения насущных вопросов по трем важным направлениям с участием ведущих экспертов, дипломатов, представителей академических, деловых кругов и медиа трех стран, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Создание международной общественной платформы "Азербайджан-Россия-Турция" является результатом конструктивного политического диалога трех стран, открывающего новые возможности для экономического сотрудничества, развития транспортно-энергетических проектов и обеспечения региональной безопасности.

События, происходящие в странах Ближнего Востока, на Южном Кавказе, в Каспийско-Черноморском регионе подталкивают Азербайджан, Россию, Турцию к укреплению трехстороннего сотрудничества.

Конференция в Баку является продолжением экспертных встреч в трехстороннем формате, которые ранее состоялись в Санкт-Петербурге (РФ) и Анкаре (Турция), получивших большой резонанс в медиа и высокую оценку на уровне общественности трех стран.

Ожидается, что на предстоящем в Баку мероприятии ведущие эксперты Азербайджана, России, Турции изложат свое видение перспектив развития сотрудничества в трехстороннем формате, а также предоставят рекомендации для решения существующих проблем.

Отметим, что организаторами конференции выступают Международный экспертный совет Baku Network (Азербайджан), Центр изучения современной Турции (РФ), Институт исследования России (Турция).

Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Место проведения: АМИ "Тренд".