Турция и Азербайджан могут устранить все проблемы, основываясь на принципе "Два государства - одна нация", сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Баку во время выступлении на встрече Совета по внешнеэкономическим связям Турции "DEIK", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Эрдогана, сильная Турция - это сильный Азербайджан, сильный Азербайджан - сильная Турция.

Президент также отметил, что бакинский саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) - весьма важное событие. Эрдоган отметил, что тюркский мир, который объединяет 300 миллионов человек, обладает очень важным потенциалом.



"Не смотря на то, что у нас разные государства, но мы дети - одной нации", - сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что ССТГ должен укрепить отношения во всех сферах.

По словам Эрдогана, в настоящее время тюркские предприниматели работают во многих странах, и это радует нас.