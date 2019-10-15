"Новый премьер-министр Грузии Георгий Гахария выбрал для своего первого официального визита Азербайджан, потому что мы - соседи, потому что региональная политика должна быть приоритетной, потому что есть масса вопросов, которые нужно обсудить. Так что тут все просто".

Об этом сказал Day.Az ведущий эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе, комментируя состоявшийся на минувшей неделе визит премьера Грузии в Баку.

По мнению нашего собеседника, одной из важнейших задач визита премьер-министра Грузии было установление личных контактов с азербайджанским руководством. Это очень важно в современном мире. А насколько получилось, мы увидим в ближайшем будущем, подчеркнул Васадзе.

Коснувшись попыток некоторых недоброжелателей принизить содержание азербайджано-грузинского диалога и свести его к банальной "трубе", грузинский эксперт заметил, что не стоит обращать внимание на подобные утверждения. И в Грузии, и в Азербайджане прекрасно знают, что нас объединяет, и, прежде всего, это многовековая богатая история отношений между нашими народами.

"Кроме того, не стоит забывать, что экономическое сотрудничество это далеко не только "труба". Азербайджанский бизнес очень активен в Грузии, в последнее время мы видим активность и грузинского бизнеса в Азербайджане. Есть железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая буквально на наших глазах трансформируется в важную часть китайского мегапроекта "Один пояс - один путь". Не говоря уже о формате трехстороннего сотрудничества Турция-Грузия-Азербайджан", - сказал наш собеседник.

Что касается контактов между странами на уровне двух обществ, то, по словам Гелы Васадзе, он жил какое-то время в Баку и ездит в Азербайджан как только представляется такая возможность и с большим удовольствием.

Лейла Таривердиева