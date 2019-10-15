По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются работы, проводимые в сфере повышения уровня боевой готовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава Военно-воздушных сил (ВВС), сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Сегодня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии пункта управления самой современной многофункциональной радиолокационной станции (РЛС) ВВС Азербайджана, предназначенной для усиления контроля над воздушным пространством страны и своевременного обнаружения воздушных целей.

Министр обороны поинтересовался тактико-техническими характеристиками оборудования и технических средств, установленных на пункте управления РЛС. Министру было доложено, что построенная здесь инфраструктура создала широкие условия для своевременного и точного выполнения боевых задач. РЛС может использоваться как в стационарном, так и в зависимости от тактических условий мобильном порядке.

Было сообщено, что данная РЛС испанского производства, отвечающая стандартам НАТО, также состоит на вооружении армий стран-членов Альянса.

В ходе демонстрации технических возможностей РЛС было отмечено, что радиолокационные средства обеспечивают обнаружение, определение параметров полета и сопровождение таких аэродинамических целей, как самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.

Затем министр обороны осмотрел здание штаба, солдатскую казарму, столовую, продовольственный склад, медпункт, прачечную, котельную, служебные и административные помещения, а также другие сооружения и оборудование, расположенные на территории с соответствующей инфраструктурой.

Было доложено, что созданные здесь условия послужат более качественному и эффективному выполнению личным составом задач и заданий, стоящих перед воинской частью.