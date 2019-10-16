https://news.day.az/politics/1166176.html Председатель Национальной ассамблеи Республики Корея прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Председатель Национальной ассамблеи Республики Корея прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Председатель Национальной ассамблеи Республики Корея Мун Хи Сан прибыл с официальным визитом в Азербайджан, сообщает в среду Trend, передает Day.Az.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту Мун Хи Сана встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров и другие официальные лица.
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