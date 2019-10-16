Новая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию может пройти в Братиславе в декабре, сообщил в среду сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.

"При согласии глав МИД двух стран встреча может состояться в декабре в Братиславе. При желании мы можем организовать такую встречу", - сказал Попов журналистам в Ханкенди, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, посредники представили позицию и видение посредников по ряду гуманитарных вопросов, которые обсуждались с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на встрече в Вене.

"Мы затронули, в частности, возможность обмена журналистами (в рамках взаимных визитов в Армению и в Азербайджан - ИФ), а также коснулись вопросов, связанных с арестованными лицами. В этой связи мы имеем ряд идей, вокруг которых работа продолжается. Недавно посредники встречались с главой Международного комитета Красного креста, и этот вопрос также обсуждался", - отметил Попов.