Избран новый член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) была утверждена кандидатура Ровзата Афет оглу Гасымова, который будет представлять в ЦИК депутатов, не являющихся членами какой-либо политической партии.