Проведение этого мероприятия в Баку подтверждает значимость Азербайджана для партнеров по СНГ и отсутствие у них желания и далее считаться с капризами и притязаниями Армении.

Об этом сказал Day.Az известный политолог, депутат Милли Меджлиса (парламента) Расим Мусабеков, комментируя некоторые нюансы, связанные с проведением в Баку заседания Совета министров обороны СНГ и отсутствием на нем главы МО Армении.

Отметим, что по информации армянских СМИ, в прежние годы имелась договоренность с Москвой о том, что заседания СМО не будут проводиться в Баку и Ереване, чтобы избежать эксцессов. До сих пор договоренность соблюдалась, но в этом году впервые была нарушена. Нарушением договоренности в Армении считают выбор Баку в качестве хозяина мероприятия.

Продолжая свою мысль, депутат отметил, что Армения - это страна, которая вечно от всех чего-то требует, тогда как сама ничего дать не в состоянии. Это надоело всем, в том числе и России. Все, что у Армении как независимого государства было, давно передано России за покровительство и подачки. А "форпосту'"не пристало публично протестовать против решений патрона, сказал наш собеседник.

"Азербайджан для России самый большой покупатель продукции ее военно-промышленного комплекса, лучший партнер в регионе. Мы в состоянии обеспечивать во взаимодействии с Россией и Казахстаном безопасность на Каспии. Мы вместе с соответствующими спецслужбами РФ обеспечиваем противодействие религиозному терроризму на Кавказе. Так зачем России Армения?" - заключил Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева