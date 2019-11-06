Это очередная пустая болтовня со стороны премьер-министра Армении.

Так депутат Милли Меджлиса (парламента) Расим Мусабеков прокомментировал Day.Az последние заявления Никола Пашиняна относительно "референдума" по карабахскому урегулированию в Армении.

В ходе прямого эфира на своей странице в Facebook Пашинян заверил армян, что после выработки "приемлемого для армянского народа" решения карабахского конфликта вопрос будет вынесен им на общенациональное голосование.

Фон для переговоров создан позитивный, но армяне вместо практического обсуждения предложений, которые лежат на столе переговоров, постоянно пытаются возобновить дискуссию на общие темы, которые не приближают, а отдаляют урегулирование, однако позволяют армянам тянуть и далее бесплодные переговоры, считает Мусабеков.

"Иллюзии, что так будет сколько угодно долго, нет даже у Пашиняна. В противном случае он не стал бы увеличивать военный бюджет на следующий год. Хотя наш военный бюджет намного больше, но для армян, располагающих меньшими финансовыми ресурсами, нагрузка намного выше. А разговоры о референдуме Пашиняну нужны как для того, чтобы разделить с общественностью ответственность за решения, к которым его могут принудить, так и как возможность увильнуть от достигнутых компромиссных решений, прикрывшись "волей народа"", - резюмировал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева