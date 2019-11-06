Стало известно, как премьер-министр Армении выбирает людей к себе в команду. Как оказалось основным критерием подбора людей оказались не интеллект и умственные способности, не деловые личные качества, а умение и желание делать селфи. Селфитрянка заразила всю команду Пашиняна.

Как помнится, в начале октября в Ереване состоялся саммит стран-членов ЕАЭС. Прибыли высокие гости, на форуме обсуждались важные вопросы, но все это обтекало Армению, словно не имело к ней никакого отношения. Все, что осталось у армянской стороны от саммита, - это селфи премьер-министра Никола Пашиняна. Особенно прославилось в соцсетях одно из них - где сияющий Пашинян позирует на фоне президентов стран-союзниц. А более всего запомнилось пользователям соцсетей и журналистам мрачное лицо президента России Владимира Путина, контрастирующее с "детской" улыбкой армянского премьера.

Фото было сделано в бронированном автобусе, видимо, для того, чтобы подчеркнуть весомость и возможности новых властей Республики Армения.

Месяц спустя этот броневик снова послужил декорацией для демонстрации "крутизны" армянских властей. Накануне в нем сфоткался с главами парламентов стран ОДКБ армянский спикер Арарат Мирзоян.

Если не присматриваться, может показаться, что это то же самое фото с Пашиняном. Тот же салон, тот же розовый свет, в котором команда Пашиняна усиленно пытается представлять происходящее в стране.

Как пишут армянские СМИ, после окончания саммита Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Ереване спикер парламента Армении Арарат Мирзоян опубликовал на своей странице в Facebook селфи с коллегами, сделанное в бронированном микроавтобусе. Участники саммита, по всей видимости, отправляются на обед.

"Селфи с партнерами по ОДКБ. P.S. мы не нашли, как выключить розовый свет", - написал Мирзоян в подписи к снимку.

Думается, это селфи в броневике снова окажется единственным результатом для Армении от проведенного в Ереване саммита.

Зульфугар Ибрагимов