Чем запомнится Армении прошедший 1 октября саммит Евразийского экономического союза? Нет, не визитами глав государств, не подписанными документами, не проведенными встречами, а многочисленными селфи.

Если кто смотрел "Обыкновенный фашизм", наверняка, запомнил фотографии из личного альбома Гитлера, сопровождающиеся голосовым текстом: "Я и девочка", "Я и белочка". На фото глава третьего рейха позирует то с белкой, то с ребенком.

Нет, мы ни в коем случае не сравниваем премьера Армении с Гитлером, но что-то нездоровое в его увлечении позированием перед камерой телефона все же есть.

Где бы ни был Никол Пашинян, с кем бы не встречался, повсюду старается делать селфи. Прошлогодний саммит франкофонии в Ереване вылился в целую серию селфи с лидерами Франции и Канады. Эммануэля Макрона армянские чиновники буквально подкарауливали, приближаясь с палочкой для селфи. От форума франкофонии в Ереване у Армении остались только эти кадры. И больше ничего.

Как пишут армянские СМИ, заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване сопровождалось "фотоотчетами" глав государств в официальных аккаунтах в соцсетях. И бесспорным лидером по "селфиактивности", конечно же, был премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Первой ласточкой стало селфи с главами Казахстана, Сингапура, Кыргызстана, Молдовы и ЕЭК, выложенное Пашиняном в Facebook.

"Некоторые наши партнеры любят делать селфи, а другие - нет. Мы выпили также за здравие наших не любящих селфи и отсутствующих партнеров", - подписал фото Пашинян.

В онлайн-режиме со страницы Пашиняна в Facebook освещалась и вся открытая часть саммита.

Вечером глава армянского правительства выложил уже ставшее мемом селфи из бронированного микроавтобуса с президентом Молдовы Игорем Додоном, президентом Кыргызстана Сооронбайем Жээнбековым, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Дорожное селфи :) За это время мы успели принять важное решение", - подписал фотку армянский премьер, которого просто распирало от детской радости.

И так далее.

Селфи - болезнь заразная. В правительстве и парламенте Армении она распространилась с ураганной скоростью, поразив почти всю пашиняновскую команду.

Депутат НС Сос Аветисян на своей странице в Facebook опубликовал селфи армянской делегации в ПАСЕ с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Хотя качество фотографии получилось очень низким, Аветисян все равно счастлив, что удалось запечатлеть свой лик рядом с засвеченным лидером Франции.

И это все, что останется Армении от саммита. Да, были подписаны какие-то документы, обсуждались свободные экономические зоны и тому подобное. Но все это не имеет никакого отношения к Армении, находящейся на отшибе региона и не граничащей с пространством ЕАЭС. В провластных армянских СМИ уже усиленно прогнозируют превращение Армении в некий мост для расширения евразийского интеграционного пространства и совершенно упускают из виду тот момент, что страна-оккупант имеет закрытые границы в результате агррессии против Азербайджана, не располагает логистической инфраструктурой, одним словом, не имеет никаких возможностей для осуществления подобной функции. Так, соглашение о свободной экономической зоне ЕАЭС с Сингапуром вряд ли окажет какое-то позитивное влияние на армянскую экономику или повысит значимость этой страны.

Если отложить демагогию о "мостах" и "узлах", у Пашиняна все же была возможность сделать что-то для Армении в ходе саммита, так как это была уникальная возможность заполучить в страну президента России и обсудить с ним хотя бы ту же цену на газ.

Напомним, что в армянских СМИ прошла информация об ожидающемся повышении тарифов на российский газ для Армении на 30%.

Пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян заявил журналистам, что в ходе встречи Владимира Путина с Пашиняном перед отлетом из Еревана вопрос газа обсуждался. Однако тут же добавил, что "необходимо понять, что цену поставок российского газа обсуждают не лидеры государств. Этим вопросом должны заниматься хозяйствующие субъекты". Таким уточнением Карапетян дал понять, что никаких договоренностей не достигнуто и вопрос подорожания голубого топлива для Армении остается открытым.

Как, впрочем, и все другие проблемы между Арменией и Россией.

Зульфугар Ибрагимов