В синагоге Нессах в Лос-Анджелесе, являющейся одной из крупнейших еврейских синагог в США прошло мероприятие, посвященное разоблачению политики оккупации и этнической чистки, проводимой Арменией против Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе. Мероприятие с участием около 400 человек, в том числе известных религиозных деятелей, руководителей различных еврейских организаций, журналистов, деятелей науки и культуры, профессоров университетов, зарубежных дипломатов состоялось по инициативе и при поддержке Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Объективное представление правды о Карабахе в Лос-Анджелесе, где живет полмиллиона армян и называемом Николом Пашиняном столицей "армянской диаспоры", вызвало обеспокоенность у местного армянского лобби. Но попытки лоббистов предотвратить проведение мероприятия провалились.

В мероприятии приняли участие председатель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, члены общины Гюльмамед Мамедов и очевидцы Ходжалинского геноцида Дурдана Агаева и Джейхун Алекберов.

В начале мероприятия были исполнены государственные гимны Азербайджана, США и Израиля, последние слова гимна Азербайджана были исполнены всеми участниками мероприятия.

В своих выступлениях главный раввин синагоги Дэвид Шофет, являющиеся одними из руководителей синагоги Исаак Йомтовиан и Аше Эшагпур, а также президент организации IAJF Сусан Азиззаде отметили, что на фоне происходящих в мире межрелигиозных конфликтов и нарастающего в различных странах антисемитизма и расизма совместное мирное проживание в Азербайджане всех народов, в том числе и евреев, в условиях свободы вероисповедания заслуживает большого одобрения. Они выразили благодарность за это президенту и народу Азербайджана.

Затем выступил генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев. Он проинформировал об оккупационной политике и этнической чистке, проводимой Арменией в отношении Азербайджана. Дипломат отметил, что представители азербайджанской общины Нагорного Карабаха прибыли с визитом в США для информирования общественности США об оккупации и грубом нарушении Арменией элементарных прав вынужденных переселенцев-азербайджанцев.

Выступившие затем Турал Гянджалиев, Гюльмамед Мамедов и Дурдана Агаева рассказали о конкретных фактах зверства, о том, как они и их семьи пострадали в результате армянской агрессии. Подчеркнули, что на оккупированных территориях разрушены или проданы дома азербайджанцев-вынужденных переселенцев, полностью уничтожены исторические, религиозные и культурные памятники, кладбища.

Участники мероприятия выразили возмущение несправедливостью по отношению к Азербайджану.