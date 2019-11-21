https://news.day.az/politics/1177874.html Радикальная оппозиция нашла себе лживого и алчного «отца» - "Политшоу представляет" - Видеопроект
Радикальная оппозиция нашла себе лживого и алчного «отца» - "Политшоу представляет" - Видеопроект
Day.Az со ссылкой на информационное агентство Trend представляет видеопроект политолога Эльчина Алыоглу "Политшоу".
Видео-проект рассказывает о внутренних противоречиях и разногласиях между радикалами, а также об их очередном заблуждении по поводу выдвижения лжедемократа Али Инсанова в качестве "крестного отца" оппозиции, который "хорошо" известен в Азербайджане коррупционной деятельностью и взяточничеством.
Другие выпуски видео-проекта доступны по ссылке, а также на Youtube-канале.
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