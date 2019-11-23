22 ноября 1949 года Постановлением Совета Министров был создан город Сумгайыт. Много успехов, трудностей и побед было в истории города за прошедшие годы. Но одной из самых мрачных ее страниц можно назвать события февраля 1988 года, когда армянскими националистами в сотрудничестве с советскими органами госбезопасности было организовано кровопролитие на улицах многонационального мирного трудового города.

В своей речи на прошедшем в Сумгайыте мероприятии по случаю юбилея города Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом так:

"Сумгайытские события были провокацией армянских националистов. Мы должны открыто сказать это. Потому что уже много лет армянские националисты пытаются очернить, запятнать город Сумгайыт. Все это совершенно необоснованно и абсурдно. С полной ответственностью говорю, что сумгайытские события учинили армянские националисты и армянские отряды".

Глава государства привлек внимание участников торжественного мероприятия к тому факту, что возглавлявший вакханалию провокатор Григорян после суда был отправлен для отбытия наказания в Армению и там освобожден. А после сумгайытских событий клеветническая кампания против Азербайджана приобрела еще более широкий размах, и в итоге в Нагорном Карабахе начался конфликт.

Как рассказал в беседе с Day.Az директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, в феврале 1988 г. в Сумгайыте был применен излюбленный прием армянских националистов - спровоцировать армяно-азербайджанские столкновения и кровопролитие, чтобы потом получить "моральное право" начать открытую войну против Азербайджана.

В Сумгайыте провокация удалась, отметил историк. Причиной послужил паралич городских властей и милиции, благоприятная для подобных провокаций криминогенная ситуация в городе, наличие большого числа озлобленных беженцев из Армении, с большой жестокостью выдворенных с родных земель армянскими националистами. Примечательно, что группу бесчинствующих лиц возглавлял, как доказано проведенным тогда же следствием, армянин Эдуард Григорян, среди зачинщиков были еще несколько армян, которые насиловали и убивали своих же соплеменников и чинили погромы. После ареста большинство из них были освобождены, но против Григоряна набралось столько свидетельских показаний, что его просто не могли отпустить, как бы этого не хотели. Он был осужден и, что удивительно, отправлен отбывать наказание в Армении, где и был вполне ожидаемо отпущен на свободу, сказал Гусейнов.

Историк отметил, что есть много свидетельств того, что случившееся было именно организованной провокацией.

"Хорошо помню, что еще в середине февраля наш знакомый, работавший на республиканской телевидении, рассказал, что скоро выезжает со своей аппаратурой в Сумгайыт, что сверху, то есть из Москвы, поступил приказ некоторым операторам и кинооператорам выехать в Сумгайыт и расставить в определенных местах камеры - на крышах, перекрестках. Говорил, что планируется что-то очень важное. Что именно, он, возможно, и сам не знал. Но уже тогда было ясно, что ожидалось что-то очень серьезное. Хотя того, что случилось, конечно, никто не ожидал. Другим, не менее примечательным доказательством, является слишком уж быстрая реакция Армении и мира на события в такой закрытой стране, как СССР. Уже через несколько дней в Ереване был установлен памятник (!), о случившемся начали кричать мировые СМИ. А вскоре под этот крик и шум из Армении были изгнаны 200 тысяч азербайджанцев и началась кровавая фаза карабахского конфликта. И если до сумгайытских событий факты изгнания азербайджанцев из Армении скрывались, то после этот процесс стал массовым и уже не вуалировался", - сказал Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева