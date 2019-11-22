История, будь то недавняя, или же давняя - не только временной отрезок, который летописцы увековечивают как пройденный путь, но и самое действенное средство для извлечения уроков.

С этой точки зрения, чтобы не повторились схожие события, страна, государство не сталкивалось с опасностями, на устранение последствий которых потребуются многие годы, очень важен анализ событий 90-х годов, ошибок, допущенных неопытными, бездарными, бесталанными в политике и управлении людьми, которые ввергли страну в хаос, противостояние и поставили перед угрозой раздробления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал зампредседателя партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА), политолог Эльчин Мирзабейли. По его словам, власть, именуемая "властью НФА-Мусават", большинство представителей которой были никчемными людьми в первую очередь предали азербайджанский народ, народное движение, искреннее чувство патриотизма наших соотечественников.

"Считаю, что упоминание Президентом Азербайджана во время мероприятия по случаю 70-летия Сумгайыта событий недалекого прошлого имеет важное значение с точки зрения разоблачения истинного облика представителей радикальной оппозиции, которые пытаются забыть пройденный путь, допущенные ошибки и предательства, а также подчеркивает к каким результатам может привести самоуправство.

Приход к власти бездарных малокультурных людей с низким интеллектом, не имеющими ничего кроме выкрикивания лозунгов, не менее опасно чем террор. Они лишены поенциала созидания и способны только разрушать. Я, как один из миллионов граждан Азербайджана, несших на плечах тяжелую ношу того времени, хорошо осознаю к каким последствиям может привести безответственность, бездарность, неопытность", - сказал Мирзабейли.

Он добавил, что порой люди, представленные во власти в то время, в том числе Али Керимли, Иса Гамбар, Рагим Газиев и другие, следуя своей примитивной логике, оправдываются тем, что недолго были во власти.

"Эти люди не понимают, что для разрушения и раздробления года больше чем достаточно. На созидание требуются года. К сожалению, после 1993 года мы потратили довольно много времени, чтобы устранить последствия годичной деятельности той власти. Ответственные за события 1992-1993 годов должны повиниться перед азербайджанским народом и навсегда покинуть политическую арену", - сказал Мирзабейли.