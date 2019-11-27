Визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Россию действительно стал важным событием с точки зрения российско-азербайджанских отношений.

Такое мнение высказал Day.Az российский эксперт Павел Клачков, комментируя итоги визита Первого вице-президента АР в Москву.

По словам нашего собеседника, Мехрибан Алиева традиционно является движителем российско-азербайджанских отношений, повышения общей эффективности гуманитарных, культурных и политических связей в том числе.

"У нее своя, авторская, оригинальная роль и в азербайджанской, и в, не побоюсь этого слова, евразийской политике. Это фигура действительного большого масштаба, и если она берется за то, чтобы российско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень, то у нее это прекрасно получается. Она прекрасно контактирует с руководителями России. Можно отметить интересный тандем с Валентиной Матвиенко, видно, что они нашли общий язык, ведут очень продуктивный, насыщенный диалог", - сказал Павел Клачков, подчеркнув, что итоги визита Первого вице-президента АР в Москву можно расценить как положительные", - сказал Клачков

Это событие, которое прокладывает дорогу в будущее и благодаря которому связи между нашими странами только крепнут и ширятся, заключил российский эксперт.

Лейла Таривердиева