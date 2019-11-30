Регистрация кандидатов, являющаяся одним из основных этапов избирательного процесса, уже завершилась.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он сообщил, что в 1606 муниципалитетов должны быть избраны 15 156 членов.

"В связи с муниципальными выборами поступило свыше 42 тысяч обращений. Зарегистрированы все кандидаты, вернувшие подписные листы", - отметил Панахов.

Он добавил, что около 50-60 кандидатов по своему желанию отозвали свои кандидатуры.

"В бюллетенях будут отмечены около 41 800 кандидатов. Если за оставшееся время, какой-либо кандидат откажется от участия, то он должен будет обратиться по этому поводу официально, в этом случае его имя будет вычеркнуто из бюллетеня", - отметил Панахов.