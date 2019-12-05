Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны нагорно-карабахского конфликта к принятию дополнительных конкретных гуманитарных мер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте ОБСЕ, передает Day.Az.

"По случаю заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе (Словакия), мы, главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, государственный секретарь при Министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан и исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер) по-прежнему решительно выступаем посредниками в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта",- говорится в заявлении.

Сопредседатели-главы делегаций положительно отмечают относительно низкий уровень насилия на линии соприкосновения и международной границе, а также благодарят стороны за полное использование прямых коммуникационных связей между ними для снижения риска эскалации, как согласились министры иностранных дел во время консультаций в Вашингтоне в июне.

"Мы приветствуем конкретные шаги, предпринятые в прошлом году для снижения напряженности и подготовки населения к миру, как договорились министры в Париже и как призвали страны-сопредседатели в Миланском заявлении в декабре 2018 года. Мы высоко оцениваем усилия по осуществлению гуманитарных мер, которые обсуждались лидерами во время их встречи в Вене в марте и которые были разработаны министрами иностранных дел в Москве в апреле, в частности недавно завершившийся обмен журналистами и одновременное освобождение заключенных 28 июня",- говорится в документе.

Отмечая, что такие усилия играют важную роль в создании атмосферы, способствующей переговорам по существу для достижения мирного урегулирования, главы делегаций призывают к принятию дополнительных конкретных гуманитарных мер и мер безопасности.

Сопредседатели-главы делегаций настоятельно призывают стороны безотлагательно предпринять конкретные шаги по выполнению ранее достигнутых соглашений о гуманитарных мерах и мерах безопасности.

"Мы призываем стороны удвоить усилия, чтобы помочь Международному комитету Красного Креста в обмене данными о пропавших без вести лицах, как об этом заявили два лидера на саммите в Париже в октябре 2014 года. Признавая существенный вклад Личного представителя Действующего председателя в поддержание прекращения огня, мы отмечаем необходимость возобновления дискуссий по расширению миссии мониторинга Личного представителя Действующего председателя, о чем стороны договорились в 2016 году.

Мы приветствуем намерение министров иностранных дел Азербайджана и Армении вновь встретиться в начале 2020 года под эгидой сопредседателей, чтобы активизировать переговоры по ключевым вопросам мирного урегулирования и содействовать дальнейшим переговорам на самом высоком уровне",- отмечается в заявлении.

Сопредседатели-главы делегаций, вновь отмечают, что справедливое и прочное урегулирование должно основываться, в частности, на принципах Хельсинкского заключительного акта о неприменении силы или угрозе применения силы, территориальной целостности, равных правах и самоопределении народов, и напоминают о совместном заявлении глав делегаций стран-сопредседателей и министров иностранных дел Азербайджана и Армении, сделанное на заседании Совета министров ОБСЕ в Афинах в 2009 году, которое впоследствии было одобрено Советом министров ОБСЕ.

Как отмечается, в него также должны быть включены дополнительные элементы, предложенные президентами стран-сопредседателей в 2009-2012 годах.

Сопредседатели-главы делегаций, еще раз подчеркивают, что статус-кво является неприемлемым и не может быть военного решения конфликта.

"Поэтому мы призываем стороны вести добросовестные переговоры по существу без искусственных задержек или условий. Сопредседатели-главы делегаций выражают убежденность в том, что формат Минской группы ОБСЕ остается незаменимым центром усилий по достижению устойчивого урегулирования. Мы призываем стороны сотрудничать друг с другом и с сопредседателями Минской группы, которым мы поручим продолжить их посреднические усилия",- говорится в документе.

Отметим, что в Братиславе (Словакия) состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении, Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

На встрече, которая прошла в кулуарах 26-й встречи Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Братиславе, также участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспрщик.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ, при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.