Азербайджан выделит средства для участия в донорских организациях - Названа сумма
Правительство Азербайджана выделит в следующем году семь миллионов долларов из бюджета на членство в международных донорских организациях.
Об этом министр финансов Азербайджана Самир Шарифов сказал на приеме, организованном в Баку по случаю 20-й годовщины сотрудничества страны с Азиатским банком развития (АБР), сообщает Trend в пятницу с мероприятия, передает Day.Az.
По словам Шарифова, два миллиона долларов будет выделено для участия в донорском фонде АБР, что будет учтено в расходах госбюджета государства на следующий год.
Также два миллиона будут направлены на участие в Европейском банке реконструкции и развития и три миллиона - в Международной ассоциации развития.
Министр сообщил, что данная донорская деятельность является вкладом Азербайджана в международное развитие, а также отметил, что сам Азербайджан за 20 лет прошел большой путь развития во всех секторах экономики, а также в социальной и культурной сферах не без участия финансовой помощи международных организаций, в числе которых АБР, за время сотрудничества предоставлявший кредиты, гранты и техническую помощь в сфере финансов, инфраструктуры, здравоохранения и образования, играет важнейшую роль.
В частности, он напомнил, что когда в 2015 году цены на нефть упали, что сказалось на национальной экономике, самая эффективная реакция поступила от АБР, который для минимизации последствий для экономики Азербайджана выделил правительству 500 миллионов долларов.
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