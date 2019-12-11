Главе RT Маргарите Симоньян в эфире Радио "Комсомольская правда" задали вопрос: "Кто будет следующим президентом России?".

Обычно на такой вопрос следует стандартный "дипломатично-обтекаемый" ответ без конкретики. Например, "решать будут граждане России". Если идет речь о Владимире Путине, наверное, можно было сказать, что "такие вопросы нужно задавать ему самому". Ведь Маргарита Симоньян в конце концов не "душеприказчик" Владимира Путина, чтобы отвечать за него.

Но Маргарита Симоньян была категорична:

"Мой прогноз, что следующим президентом России, как мне кажется, исходя из его же собственных выступлений, не будет Путин Владимир Владимирович. Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет. И порекомендует его в качестве своего преемника. А дальше, как он любит повторять, народ будет выбирать".

То есть, ярый представитель армянского лобби России Маргарита Симоньян заявляет о том, какие планы у Путина, не спрашивая самого Путина.

Значит, армяне в России решают вопрос даже верховной власти страны?

Причем, ответ Симоньян сразу же спровоцировал, а точнее срежиссировал в соцсетях дискуссию о том, кто же будет следующим президентом России. Как известно, Симоньян управляет армией троллей, которые продвигают в сети как ее личные интересы, так и интересы армянского лобби. Не случайно симоняноские тролли и те, кто подпадает под их зомбирующие атаки, пишут, что "лучшей кандидатурой" будет связанный с армянским лобби Владислав Сурков. Другие не стесняясь советуют отдать высший пост Сергею Лаврову (Калантарову), т.е фактическому лидеру армянского лобби в России.

И снова вопроc: армяне уже настолько захватили власть в России, что назначают руководителей нашей огромной страны? Похоже на то. И похоже также, что Владимир Путин перестает их устраивать. Во всяком случае, армянским националистам явно не нравится и сотрудничество Путина с турецким лидером Эрдоганом,

и то, что в Армавире демонтировали мемориальную доску нацисту Нжде (а в российских реалиях "добро" на такое решение явно было дано на самом верху).

Важно и то, в какой момент Маргарита Симоньян категорично заявила о том, что Владимир Путин не будет следующим президентом России.

Это произошло после встречи 8 декабря лидеров России и Беларуси, в годовщину Беловежских соглашений 1999 года. Напомним, что этими соглашениями было предусмотрено создание так называемого Союзного государства России и Беларуси, которое в основном так и осталось "на бумаге". Накануне же этой встречи Путина и Лукашенко политологи прямо говорили, что если реализовать полностью это соглашение, то Владимир Путин вполне мог бы решить проблему 2024 г., став президентом Союзного Государства России и Беларуси.

Именно по этому поводу, скорее всего, в закрытом режиме он вел 5 часов переговоры с Александром Лукашенко. Судя по всему, безрезультатно. И не в малой степени благодаря как раз армянскому лобби, которое в многочисленных подконтрольных СМИ давно ведет настоящую травлю Александра Лукашенко. Эта травля началась после того, как лидер Беларуси отказался признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, т.е. играть в армянские сепаратистские игры.

И вот, когда 9 декабря стало окончательно понятно, что "белорусско-союзный вариант" продления полномочий у Владимира Путина не получится, Маргарита Симоньян наносит, так сказать, "дружеский удар в спину".

Заявляя, что на следующий срок Владимир Путин не пойдет. Наверняка, это заявление согласовано с другими представителями армянского лобби, но вряд ли - с самим Владимиром Путиным.

Получается, что в самый ответственный момент армянское лобби начинает определять, кто будет править Россией?

В принципе, этого следовало ожидать. Владимир Путин, подаривший армянскому лобби огромные полномочия с подачи ряда своих недобросовестных помощников, по сути сам стал его заложником. Во внешней политике - заложником Калантарова. В системе пропаганды - заложником Симоньян, Худавердяна и других армянских руководителей СМИ.