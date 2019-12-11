Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Нефтчала.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью реконструкции систем водоснабжения и канализации города Нефтчала из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана ОАО "Азерсу" первоначально выделяются пять миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.