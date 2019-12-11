https://news.day.az/politics/1184475.html Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации Нефтчалы
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации Нефтчалы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Нефтчала.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении говорится, что с целью реконструкции систем водоснабжения и канализации города Нефтчала из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана ОАО "Азерсу" первоначально выделяются пять миллионов манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.
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