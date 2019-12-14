Британский совет (British Council) и посольство Великобритании в Азербайджане объявили имена победителей Study UK Alumni Awards 2019, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В мероприятии принимала участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Победители отобраны среди 10 кандидатов, попавших в "шорт-лист", по трем номинациям (Профессиональные достижения; Премия за предпринимательство; Премия за социальное влияние) с учетом важных успехов, достигнутых как бизнесмен, предприниматель и общественный деятель, а также существенного вклада в укрепление сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном.

Посол Британии в Азербайджане Джеймс Шарп, выступая на мероприятии, сказал, что отобрать финалистов премий выпускников Study UK было крайне сложно: "В Азербайджане много талантливых людей, получивших образование в Великобритании и использующих полученные знания и умения для поддержки развития своей страны. Приветствую их и желаю больших успехов".

Директор организации British Council по Азербайджану Самр Шах в своем выступлении отметил, что финалисты этого года являются доказательством не только различия среди британских выпускников и приложенных ими усилий, но и силы системы образования Соединенного Королевства, изменившей мир.

Министр образования Джейхун Байрамов подчеркнул, что обучение азербайджанских студентов в лучших учебных заведениях мира вызывает чувство гордости. Это вносит вклад в дальнейшее развитие связей между Великобританией и Азербайджаном. Сегодня образование в Азербайджане окружено большой государственной заботой. Пользуясь этим, наша молодежь внесет вклад в развитие страны в будущем.

Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде сказала, что обучение нашей молодежи в высших учебных заведениях самых передовых стран мира радует.

Вице-президент ВР по связям, иностранным делам и стратегии по региону Азербайджана, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, поздравив победителей, пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Это престижная международная премия предусмотрена для оценки возможностей высшего образования Великобритании и достижений выпускников этой страны во всем мире. В пятый год ее вручения для получения премии поступили заявления более чем от 1200 британских выпускников, представляющих свыше 120 высших учебных заведений из 100 стран.

Победителей по каждой категории Study UK Alumni Awards ожидает премия в размере 3000 фунтов стерлингов (6700 манатов). Они израсходуют эти средства по своему усмотрению на возможности профессионального развития.