9 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя правления компании ACWA Power Королевства Саудовская Аравия Мохаммада Абунайана и исполнительного директора компании Masdar Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда Джамиля аль Рамахи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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