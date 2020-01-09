https://news.day.az/politics/1192541.html Президент Ильхам Алиев принял председателя правления компании ACWA Power и исполнительного директора компании Masdar - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления компании ACWA Power и исполнительного директора компании Masdar - ФОТО
9 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя правления компании ACWA Power Королевства Саудовская Аравия Мохаммада Абунайана и исполнительного директора компании Masdar Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда Джамиля аль Рамахи.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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