Сегодня в Азербайджане будут подведены итоги голосования в рамках муниципальных выборов, состоявшихся 23 декабря 2019 года.

Как передает Day.Az, согласно статьям 108.2 и 239 Избирательного кодекса, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна проверить и утвердить результаты голосования в сроки не позднее, чем через 20 дней со дня голосования, то есть до 12 января.

Напомним, что в выборах приняли участие 13 политических партий, были зарегистрированы 41 462 кандидата.

Активность избирателей составила 32, 72 процента. Из 4 972 256 человек, обладающих избирательным правом, проголосовали 1 627 064 человек.