Армянские СМИ выпустили очередную жирную "утку". Известный на весь мир оперный певец Юсиф Эйвазов якобы отказался выступать 7 февраля на одной сцене с какой-то армянской певицей Рузан Манташьян в рамках "Дрезденского оперного бала" - авторитетного мероприятия в мире оперного искусства.

Пользователи в соцсетях возмущаются и комментируют очередные армянские фальшивки, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Армяне решили наврать даже изысканной европейской аудитории.

Эту "утку" с удовольствием подхватили и начали тиражировать российские и зарубежные СМИ, не проверив информацию.

А "утка" была направлена на скандальную раскрутку этой никому ранее не известной армянской певицы, а заодно имела целью еще раз напакостить бедным азербайджанцам в международном формате - "вот, мол, какие эти азербайджанцы ксенофобы, и как после этого мы можем вернуть Карабах Азербайджану".

Юсиф Эйвазов уже дал интервью, сказав, что ничего такого не было и быть не могло:

"Доверяйте проверенной информации и не распространяйте провокации дальше", - написал Эйвазов в Instagram.

Официальное заявление сделали и организаторы "Дрезденского оперного бала".

Художественный руководитель Ханс-Йоахим Фрей назвал сообщения армянских СМИ инсинуацией и клеветой:

"Оперный театр никогда не заключал контракта с Рузан Манташьян на выступление. Также и Юсиф Эйвазов никогда не строил сотрудничество со своими коллегами, основываясь на их происхождении. Юсиф Эйвазов пользуется большим уважением, особенно как космополитичный артист и честный человек".

Даже государственное агентство РИА Новости приделало широкие крылья армянской "утке"...

Руководителя РИА Маргариту Симоньян за это вероятно отблагодарят в Армении.

А как же иначе, ведь с подачи Симоньян на ведущем госагентстве России выходит армянская утка под заголовком "Азербайджанский муж Нетребко отказался петь с армянкой на одной сцене". Мало того, что это фальшивка, так еще и используется унизительная подача для звезды мирового уровня - "азербайджанский муж"... Правда, позже с сайта РИА Новости эту информацию скрыли.

Руководимое той же Симоньян российское агентство Sputnik также публикует аналогичную статью под названием "Муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов отказался петь на одной сцене с армянкой". Но с этого сайта фейковую новость так и не убрали. Более того, она обрастает оскорбительными, даже нецензурными комментариями к лживой статье со стороны армянских пользователей: https://ru.armeniasputnik.am/society/20200113/21694096/Muzh-Anny-Netrebko-Yusuf-Eyvazov-otkazalsya-pet-na-odnoy-stsene-s-armyankoy.html?fbclid=IwAR1HLCuwS72bTu6jFN8GVlZHYbgIaVn660TO3DSgsIK-ld6bqv4NICuA4dg

Возникает вопрос: можно ли российское агентство Sputnik, на которое бесполезно выделяются миллионы из российского бюджета, считать российским?! Нет! Как видно, Симоньян сделала все, чтобы этот дорогостоящий ресурс ассоциировался с армянством. Поэтому Sputnik - скорее армянское агентство, а не российское, только платят за армянскую пропаганду не армяне, а россияне.

За два года это уже третий случай подобных армянских провокаций. Все события развиваются по единому армянскому сценарию.

Сначала футболист лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян отказался ехать в Баку на матч с "Челси". Мхитарян придумал легенду о том, что "боится оказаться в Баку"- там его как армянина якобы ждет опасность. Хотя в Баку ему предоставили гарантии на правительственном уровне, а УЕФА отметила, что у них нет оснований не верить этим гарантиям, и назвали имена многих армянских спортсменов, которые приезжали в Азербайджан на игры. Но футболист был "непоколебим". Было понятно, что ни к спорту, ни к вопросам безопасности это не имеет никакого отношения - Мхитарян служит нечистоплотному пиару и интересам армянства.

Потом наступила очередь армянской шахматистки Марии Геворгян, которая не попала на турнир в Трабзон. Шахматистка бессовестно солгала, что причина тому - представители федерации из Азербайджана, которые якобы поставили ультиматум - "если приедет она, нас не будет". Пикантность ситуации состояла в том, что об этом сообщила даже ВВС. Потом федерации в Баку и в Анкаре выступили с заявлением, сообщив, что десятки раз участвовали в матчах с армянскими шахматистами, в том числе в Азербайджане, и для них нет никаких проблем сесть за один стол с армянскими игроками. В реалиях же эта армянская шахматистка по рейтингу не входила даже в десятку сильнейших в самой Армении, и пиар ей был нужен в любом случае.

И вот сейчас, словно под копирку, имеет место вышеизложенная ситуация с какой-то Рузан Манташьян, которую не пустили на открытие "Дрезденского оперного бала", а вину решили свалить на азербайджанцев.

Но какая теперь разница, что все это армянская ложь и выдумки, история то прогремела, и Рузан стала знаменитой.

Ведь один из законов пиара - информацию читают больше, чем опровержение...