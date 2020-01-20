https://news.day.az/politics/1195585.html Чавушоглу: С уважением чту память шехидов 20 Января, которые пожертвовали своей жизнью ради свободы Азербайджана
Чавушоглу: С уважением чту память шехидов 20 Января, которые пожертвовали своей жизнью ради свободы Азербайджана
С уважением чту память шехидов 20 Января, которые 30 лет назад пожертвовали своей жизнью ради свободы братского Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу выразил соболезнования азербайджанскому народу и близким погибших во время трагедии.
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