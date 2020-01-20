С уважением чту память шехидов 20 Января, которые 30 лет назад пожертвовали своей жизнью ради свободы братского Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу выразил соболезнования азербайджанскому народу и близким погибших во время трагедии.