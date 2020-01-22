Новое правительство направит основное внимание на большой вызов, которым является растущее население.

Об этом, как передаети Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе панели на тему "Стратегический взгляд: Евразия" в рамках Давосского всемирного экономического форума.

"В правительство были приглашены получившие хорошее образование новые люди с современными взглядами. Потому что, как я неоднократно говорил общественности, в двадцать первом веке невозможно добиться успеха со взглядами двадцатого века. Поэтому новые люди были приглашены не только в правительство, но и в Администрацию Президента, подвергшуюся очень большим преобразованиям. В следующем месяце у нас пройдут досрочные парламентские выборы. Их цель заключается в предоставлении людям возможности избрать кандидатов, которым они доверяют. Уверен, что после выборов парламент также станет важной частью продолжения реформ", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что раньше Азербайджан в основном вкладывал инвестиции в инфраструктурные проекты. "Поэтому, опять же согласно Давосскому форуму, Азербайджан сегодня занимает второе место по доступности электроэнергии. Уровень газификации в Азербайджане составляет 96 процентов. Мы построили 16 тысяч километров дорог, более 3 тысяч школ и 700 больниц. Однако это было частью государственных инвестиций. Что нам нужно сейчас? От нас требуется новый подход в хорошем управлении, прозрачности, отчетности, дальнейшем приближении критериев, связанных со стандартами жизни и быта, к стандартам Европейского Союза. Считаю, что это возможно. Этого можно добиться, потому что мы имеем сильную политическую поддержку. Я хочу вновь коснуться оценки Давосского форума, удостоившего стратегический взгляд правительства Азербайджана 10-го, а умение правительства обеспечить стабильность - 11-го места. Таким образом, новое правительство направит основное внимание на большой вызов, которым является растущее население. Поэтому наш экономический рост должен соответствовать росту населения. В годы независимости численность населения у нас увеличилась с 7 миллионов до 10 миллионов. Таким образом, населению нужны дополнительная инфраструктура, дополнительное продовольственное обеспечение. Ежегодно наше население увеличивается на 100 тысяч человек. Это означает, что нам ежегодно нужны по меньшей мере 100 тысяч рабочих мест. Это нелегко. Поэтому правительство займется данным вопросом. Мы постараемся сохранить бедность на сегодняшнем уровне - ниже 5 процентов. Кроме того, у нас есть долгосрочная стратегия, связанная с сокращением прямого внешнего долга. Сегодня этот долг очень низкий, он составляет 17 процентов валового внутреннего продукта. Однако наша цель - снизить его до 10 процентов валового внутреннего продукта. Конечно, мы также будем работать над вопросом сохранения инфляции на низком уровне - на уровне 2,5 процента, как это было в прошлом году. Доходы населения всегда должны опережать инфляцию, создание рабочих мест также должно превышать демографический рост", - заявил Президент Ильхам Алиев.