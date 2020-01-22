https://news.day.az/politics/1196212.html Президент Ильхам Алиев принял участие в панели Всемирного экономического форума в Давосе на тему "Стратегический взгляд: Евразия" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в панели Всемирного экономического форума в Давосе на тему "Стратегический взгляд: Евразия" - ФОТО
22 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в панели на тему "Стратегический взгляд: Евразия", проведенной в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре