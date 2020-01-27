Азербайджанский народ по праву гордится своими историческими памятниками материальной культуры, богатым искусством и талантливыми людьми.

Об этом в беседе с Day.Az сообщила заслуженная артистка Азербайджана, президентская стипендиатка, солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Сабина Вахабзаде.

"Как представитель азербайджанской школы вокального искусства могу подтвердить, что сегодня мы являемся свидетелями успешного развития нашей музыкальной культуры. Эта культура столь значительна, что ЮНЕСКО удостоило ее своим вниманием. Традиционные мугамы входят в Список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, а композиции азербайджанских авторов, голоса азербайджанских вокалистов звучат в концертных залах всего мира. Этим сегодняшним процветанием Азербайджана мы обязаны прежде всего нашему Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. Они оказывают большую поддержку в деле пропаганды в мире многовековой культуры нашей родины и, в частности, ее музыкального искусства", - поделилась С. Вахабзаде.

Заслуженная артистка подчеркнула, что уверенное продвижение Азербайджана к новым рубежам прогресса осуществляется в соответствии с разработанной Президентом стратегией национального развития, отвечающей вызовам XXI века.

"Большая роль в сохранении и развитии культуры и искусства принадлежит Фонду Гейдара Алиева, возглавляемому Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Проекты Фонда в области культуры направлены на восстановление историко-культурных памятников, проведение конкурсов по живописи, развитие мугамного искусства, подготовку музыкальных альбомов выдающихся деятелей культуры, проведение международных музыкальных фестивалей и юбилеев всемирно известных музыкантов", - сказала она.

Наша собеседница особо отметила успешное развитие театрального искусства в Азербайджане, история которого насчитывает столетия. Сабина Вахабзаде подчеркнула, что в этом отношении в первых рядах находится Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета, артисткой которого она является.

"Я горжусь, что являюсь частью коллектива Театра, являющегося продолжателем лучших традиций в культурном развитии нашей республики. Большая роль в этом принадлежит директору театра Акифу Меликову. В большинстве своем именно благодаря ему сегодня солисты оперы и балета нашего театра успешно выступают на сценах многих стран мира. Наряду с этим, азербайджанские зрители имеют возможность видеть и слушать звезд балета и оперных певцов ведущих театров мира", - отметила С. Вахабзаде.

Артистка констатировала, что руководство государства с большой заботой и вниманием относится к деятелям культуры и искусства. Ежегодно Президент удостаивает орденами и медалями большую группу деятелей искусства. Наиболее отличившимся артистам присваиваются почетные звания "Народный артист", "Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный артист".

"Несколько лет назад и я была удостоена звания заслуженной артистки страны, за что бесконечно благодарна нашему Президенту. Я ношу это звание с чувством гордости и большой ответственности за каждое свое выступление, за каждый выход на сцену, как в Азербайджане, так и за рубежом, где стараюсь достойно представлять нашу страну", - заключила она.