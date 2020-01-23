https://news.day.az/politics/1196545.html Число кандидатов в депутаты парламента Азербайджана превысило 1440
Число кандидатов в депутаты парламента Азербайджана превысило 1440
Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые состоятся в Азербайджане девятого февраля, обратился 2431 человек.
Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, Day.Az.
Он отметил, что кандидатами в депутаты зарегистрированы 1477 человек.
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