Выборы в Милли Меджлис Азербайджана активно обсуждаются сегодня в Армении на различных пресс-конференциях и дискуссионных площадках. В основном армянские эксперты пересказывают инсинуации различных азербайджанских оппозиционных источников и ангажированных западных наблюдателей, с удовольствием смакуя подробности.

Не будем пересказывать комментарии, служащие измученному армянскому обществу средством аутотренинга. Остановимся только на одном, в котором прослеживается доля здравого смысла.

"Частично обновится состав парламента, придут новые, компетентные лица, которые будут работать эффективнее, и в этом плане надо быть готовыми к тому, что в международных организациях также нас будет ждать хорошо подготовленный соперник", - заявила журналистам эксперт Анжела Элибегова.

Чего ожидать в карабахском направлении сейчас, когда выборы позади? Пойдет ли Баку на обострение ситуации на линии соприкосновения? Отвечая на эти вопросы, эксперт отметила, что все зависит от хода переговорного процесса.

"Азербайджан никогда не исключает для себя возможности силового решения, если процесс переговоров пойдет не в его пользу", - резюмировала Элибегова.

Зульфугар Ибрагимов