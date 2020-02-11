Несколько дней назад в Азербайджане были успешно проведены парламентские выборы. В этой связи, китайская сторона поздравляет Азербайджан, и искренне желает азербайджанскому народу дальнейших успехов в развитии страны.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе пресс-конференции сказал представитель МИД Китая Ген Шуань, комментируя внеочередные выборы, проведенные в Азербайджане девятого февраля.

"Китайская сторона высокого ценит двусторонние отношения с дружественным и братским Азербайджаном. Укрепляя взаимную поддержку, и наладив сотрудничество с Азербайджаном на самом высоком уровне в рамках инициативы "Один пояс - один путь", Китай желает, чтобы отношения между двумя странами возвысились на новый уровень", - сказал Ген Шуань.

Отметим, что девятого февраля в Азербайджане прошли парламентские выборы.

В рамках выборов были зарегистрированы 1314 кандидатов. Из них кандидатуры 246 человек были выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляли 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны действовали 5426 постоянных избирательных участков.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.