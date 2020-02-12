Парламентские выборы - еще одна веха развития в общей политической системе Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в интервью известной американской радиопрограмме John Batchelor show, имеющей широкую аудиторию слушателей.

"Чтобы обеспечить лучшую координацию законодательной ветви с исполнительной властью, в Азербайджане были проведены досрочные выборы. Эти выборы инициировала правящая партия. Мы рассматриваем это как еще одну веху развития в общей политической системе Азербайджана", - сказал он.

Гаджиев отметил, что одним из приоритетов, поставленных перед правительством страны Президентом Ильхамом Алиевым после переизбрания на посту главы государства в 2018 году, было реформирование правительства Азербайджана, с тем чтобы повысить эффективность его работы, а также быть готовыми противостоять новым вызовам, обеспечить более устойчивое, последовательное развитие Азербайджана.

"В результате, с тех пор мы стали свидетелями эпохальных изменений в государственной администрации Азербайджана. В такой структуре, как Администрация Президента, произошли изменения, и туда были привлечены новые люди. Произошли изменения и в Кабинете министров Азербайджана. Структурные и кадровые изменения дополняют друг друга, потому что в каждом процессе реформ ключевым фактором являются люди, которые реализуют эти реформы", - сказал он.