Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания яслей-детсада номер восемь в городе Кюрдамир и обновлению городской инфраструктуры.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания яслей-детсада номер восемь в городе Кюрдамир и продолжению работ по благоустройству и созиданию, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти Кюрдамирского района выделяются три миллиона манатов, в том числе, для строительства нового здания яслей-детсада номер восемь на 100 мест - 1,5 миллиона манатов, для проведения работ по капитальной реконструкции на 8-и улицах - 1,5 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.