"Мы хотим показать пользу социальных сетей, чтобы и в дальнейшем использовать данную практику".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов.

Он отметил, что изучаются все видеокадры, распространенные в соцсетях: "Мы не заинтересованы в том, чтобы игнорировать видеокадры, распространенные в социальных сетях. Наоборот, мы хотим показать общественности, что используем возможности соцсетей. Благодаря соцсетям выборы прошли хорошо. Без социальных сетей выборы на 98% участков прошли бы нехорошо. Соцсети являются для нас очень важным источником. Мы примем к сведению распространенные в них видеокадры".