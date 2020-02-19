Один из самых главных для нас итогов Мюнхенской конференции по безопасности - это мощный патриотический стимул, который получило азербайджанское общество после выступления Президента Ильхама Алиева на полях этого глобального форума.

И граждане Азербайджана, и азербайджанская диаспора по всему миру, и друзья Азербайджана, в том числе в тюркском и исламском мире, распространяют в мировой сети видеофайлы блестящего выступления Президента Ильхама Алиева в Мюнхене. Активно делятся комментариями, выражая искреннее восхищение силой, умом, патриотизмом и политическим мастерством Президента Ильхама Алиева, продемонстрировавшего всему миру лживую суть политики армянского государства и низкий уровень армянских лидеров.

Выступление главы государства в Мюнхене служит источником гордости и роста национального самосознания не только для граждан Азербайджана, особенно в среде молодежи, но и несет в себе консолидирующее начало для азербайджанцев по всему миру.

В этом главное достижение и успех Президента Ильхама Алиева в Мюнхене - он становится все более влиятельным политиком международного уровня.

Каждая одержанная Президентом Ильхамом Алиевым дипломатическая победа - от Валдая и Давоса до Мюнхена - становится всеобщим достижением, консолидирует общество и усиливает его патриотическую мотивацию. Азербайджанцы как нация слишком долго находились под давлением армянских политических, исторических, информационных фальсификаций и клеветы.

Президент Ильхам Алиев в Мюнхене поставил и точку, и восклицательный знак в донесении до мира позиции своей страны о принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану, открыв большую дорогу исторической справедливости, попранной армянскими фальсификаторами.

Доктрина исторической лжи, возведенная на уровень государственной политики и поддерживаемая влиятельными силами армянского лобби, начинает размываться. Армянская политическая бутафория, оправдывающая территориальные захваты земель соседних государств, уже не выдерживает тех веских аргументов, которыми по праву располагает Азербайджан, и которые так мастерски преподносит международным кругам Президент Ильхам Алиев.

В основе его позиции - правда.

Президент Ильхам Алиев открыто заявил всему миру: "Я пришел сюда, чтобы сказать Правду!"

Правда имеет свойство рано или поздно возвращать утраченные позиции, и один из фрагментов разоблачения армянской версии армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта наблюдал весь мир в Мюнхене. И суть даже не в том, что Президент Ильхам Алиев стер Пашиняна. Пашинян - слишком мелкая цель для политика такого уровня и опыта, как Президент Ильхам Алиев. Глава Азербайджанского государства нанес стратегически важное дипломатическое поражение по позициям Армении.

В Мюнхене произошел коренной перелом в дипломатическом противостоянии сторон в пользу Азербайджана. И что бы ни писали по поводу мюнхенской дискуссии глав Азербайджана и Армении управляемые армянскими кругами СМИ в тех или иных странах мира, передергивая акценты и подменяя понятия с целью спасти Пашиняна, эти попытки очевидны и безуспешны. Большинство мировых СМИ, как и непосредственные участники этой мюнхенской дискуссии, восхищались Президентом Ильхамом Алиевым и смеялись над Пашиняном. И этот процесс, в том же ракурсе, еще получит свое продолжение...

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az