Мюнхенская конференция по безопасности обернулась настоящим позором для армянского премьера Никола Пашиняна. Только он появился в Германии - так стал посмешищем в первый же день: сначала армянский премьер безуспешно искал флаг своей страны перед протокольным фото, а затем его напугала обыкновенная ручка. Но настоящим ударом для демагога из Еревана стали панельные обсуждения по нагорно-карабахскому конфликту, где ему противостоял Президент Ильхам Алиев.

Нелепо подбирая слова на английском (которого, очевидно, Пашинян почти не знает), премьер-министр Армении пытался отвечать на жесткие заявления главы азербайджанского государства. Противопоставить фактам - историческим, правовым - недалекому простофиле Пашиняну было просто нечего.



Последним же штрихом к окончательному провалу Пашиняна в Мюнхене стала ироничная реплика, сделанная Президентом Ильхамом Алиевым. Пашинян буквально выхватил микрофон, чтобы в очередной раз поразглагольствовать. Он начал рассуждать о том, что на Кавказе в древности, якобы жили только два народа.



"Армяне и .. армяне?" - заметил Президент Ильхам Алиев.



Армянский премьер попытался продолжить, но ему пришлось сильно постараться, чтобы перекричать хохот в зале.