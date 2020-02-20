Армения вошла в первую десятку Глобального индекса милитаризации - 2019. Об этом свидетельствуют данные экспертов Боннского международного центра конверсии (BICC), передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Первое место уже традиционно занимает Израиль, где при населении около 9 млн. человек, численность вооружённых сил страны составила 169 тысяч военнослужащих и 465 тысяч резервистов. Военные расходы еврейского государства измеряются 4,3% ВВП. За военным союзником США на Ближнем Востоке следуют Сингапур и Армения.

Глобальный индекс милитаризации анализирует комплексные процессы и выводит результат, который определяет относительный вес военного аппарата страны относительно гражданского общества. Исследование охватывает 154 страны и проводится при финансовой поддержке Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ.

Напомним, что на третьем месте в этом рейтинге Армения держится с 2014 года.